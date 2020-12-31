Карантин кардинально змінив цього року життя українських артистів.

Більшість українських зірок уперше за свою творчу кар’єру святкуватимуть цей Новий рік не на сцені, а вдома.

Про це йдеться 30 грудня в сюжеті ТСН.

Це перший Новий Рік Тіни Кароль за останні 15 років не на сцені. Співачка зізнається, що почувається через це дивно, але навіть зраділа, що в новорічну ніч буде з рідними.

Читайте такожТіна Кароль повністю роздяглася (відео)Реперка Alyona Alyona ледь не єдина зірка українського шоу-бізнесу, якій не звикати святкувати Новий рік не на сцені. До карантину, каже, завжди зустрічала його в різних містах по всій Україні. Цьогоріч поїде до рідної Баришівки.

Ще не визначились, як зустрічатимуть свій Новий Рік співаки Дзідзьо, Олег Винник та Монатік. Михайло Хома каже, якщо з'являться пропозиції на новорічну ніч, то працюватиме, якщо ні, то поїде в рідні Бортники. Не втрачають надії зустріти Новий рік на сцені й Олег Винник з Монатіком. Але якщо не станеться, кажуть, із задоволенням відсвяткують його із рідними.

А от солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька та лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець в новорічну ніч працюватимуть. Зустрічати Новий Рік на сцені – це велике щастя для кожного артиста, кажуть вони. Особливо цього року.

ЗМІ дізналися, скільки коштують виступи зірок у новорічну ніч

Оля Полякова виступить в новорічну ніч тричі: на одній приватній вечірці, а після - в готелі на воді Bakkara і в комплексі Osocor Residence. Зараз новорічний корпоратив з нею обійдеться організаторам плюс-мінус в $50 тис.

Діма Монатік виступатиме в Києві зі своїми підопічними - Лідою Лі і Ніно Басилая. Виступ трьох артистів у новорічну ніч коштуватиме близько $100 тис.

Макс Барських у новорічну ніч виступить у київському ресторані Alaska. Вартість квитка сюди від 6000 до 9000 гривень залежно від поверху, на якому знаходиться ваш столик. У Макса заплановано три виступи й концерт в новорічну ніч. Гонорар за все це буде близько $220 тис.

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Автор: Ольга Робейко