У неділю, 8 травня, в Україні відзначають День матері. УНІАН зібрав фото українських зірок з їхніми мамами.
Дар'я Петрожицька
На честь свята зірка серіалу "Папік" показала зворушливий знімок 13-річної давності зі своєю мамою.
Катерина Репяхова
Не пропустила таку важливу дату блогер і дружина співака Віктора Павлика Катерина Репяхова. Катя показала фото зі своєю мамою. Якщо стежити за блогом Каті, то можна точно зрозуміти, що у неї склалися довірливі відносини з матір'ю, вони часто разом і дуже допомагають один одному.
"Наша матуся. Наш промінчик сонця. Наш ангел-охоронець. Ти завжди зрозумієш, підтримаєш і прийдеш на допомогу. За все, що є в моєму житті, спасибі тобі!",- написала Репяхова.
Тіна Кароль
Тіна, як і більшість зірок, неохоче показує якісь особисті моменти, проте в мережі все ж є знімки співачки з найближчою жінкою в її житті. До речі, Кароль неймовірно схожа на Світлану Андріївну зовні.
Катерина Осадча
Рік тому в День матері телеведуча поділилася зворушливим знімком зі своєю матір'ю. Катя вже й сама тричі мама, тому розуміє, наскільки важко виховувати дітей, і безмежно вдячна своїй матері.
Настя Каменських
Маму звуть Лідія Петрівна. Вона зрідка з'являється в блозі дочки, адже Настя зі своєю мамою - кращі подружки.
Надя Дорофєєва
Співачка рідко показує фото зі своєю мамою. Мама Наді Ольга дуже пишається своєю дочкою.
Маша Єфросиніна
Марія і Людмила - неймовірно схожі разом.
"Мамулик, спасибі тобі, що я кожну мить свого життя відчуваю себе улюбленою дівчинкою!",- написала одного разу у своєму блозі телеведуча.
Нагадаємо, Каменських ніжно привітала Потапа з днем народження.