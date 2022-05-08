В Україні сьогодні відзначається День матері.

У неділю, 8 травня, в Україні відзначають День матері. УНІАН зібрав фото українських зірок з їхніми мамами.

Дар'я Петрожицька

На честь свята зірка серіалу "Папік" показала зворушливий знімок 13-річної давності зі своєю мамою.

Катерина Репяхова

Не пропустила таку важливу дату блогер і дружина співака Віктора Павлика Катерина Репяхова. Катя показала фото зі своєю мамою. Якщо стежити за блогом Каті, то можна точно зрозуміти, що у неї склалися довірливі відносини з матір'ю, вони часто разом і дуже допомагають один одному.

"Наша матуся. Наш промінчик сонця. Наш ангел-охоронець. Ти завжди зрозумієш, підтримаєш і прийдеш на допомогу. За все, що є в моєму житті, спасибі тобі!",- написала Репяхова.

Тіна Кароль

Тіна, як і більшість зірок, неохоче показує якісь особисті моменти, проте в мережі все ж є знімки співачки з найближчою жінкою в її житті. До речі, Кароль неймовірно схожа на Світлану Андріївну зовні.

Катерина Осадча

Рік тому в День матері телеведуча поділилася зворушливим знімком зі своєю матір'ю. Катя вже й сама тричі мама, тому розуміє, наскільки важко виховувати дітей, і безмежно вдячна своїй матері.

Настя Каменських

Маму звуть Лідія Петрівна. Вона зрідка з'являється в блозі дочки, адже Настя зі своєю мамою - кращі подружки.

Надя Дорофєєва

Співачка рідко показує фото зі своєю мамою. Мама Наді Ольга дуже пишається своєю дочкою.

Маша Єфросиніна

Марія і Людмила - неймовірно схожі разом.

"Мамулик, спасибі тобі, що я кожну мить свого життя відчуваю себе улюбленою дівчинкою!",- написала одного разу у своєму блозі телеведуча.

Нагадаємо, Каменських ніжно привітала Потапа з днем народження.

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