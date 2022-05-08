Сьогодні Потапу виповнився 41 рік.

Українська співачка Настя Каменських зворушливо привітала свого чоловіка Потапа з 41-річчям.

У своєму Instagram вона написала, що все життя мріяла саме про такого чоловіка, як він. Також вона подякувала Всесвіту за те, що він послав їй такого чоловіка.

"Я завжди мріяла про чоловіка, з яким буде не страшно, з яким буде безпечно, а головне – весело. Який огорне своїм теплом і любов'ю. Ти неймовірний і дуже добра людина, і я вдячна Всесвіту за тебе. Дякую за творчість, за натхнення і за світлий позитивний вайб, особливо в такі темні часи. Я тебе люблю, моє ведмежа", - написала Настя.

Також вона опублікувала фото Потапа, яке було зроблено ще минулого літа.

Нагадаємо, раніше Потап зворушливо привітав Каменських з днем народження. Його слова настільки пронизали душу українців, що вони не змогли стримати емоцій і зізналися, що навіть плакали.

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