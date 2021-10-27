Примадонну засипали компліментами в мережі.

Російська зірка Алла Пугачова нещодавно відвідала день народження дочки свого друга, артиста Ігоря Ніколаєва. Його дочці Вероніці виповнилося шість років.

Так, в мережі з'явився знімок зі святкування. На фото Алла Пугачова позувала разом зі своїм чоловіком Максимом Галкіним, дітьми - Лізою і Гаррі, а також з Ігорем Ніколаєвим, його дружиною Юлією Проскуряковою і дочкою Веронікою.

Шанувальники звернули увагу на нову зачіску Примадонни. Біляве волосся вона зібрала в низький пучок, випустивши чубок. Відзначимо, що останнім часом Пугачова часто експериментує зі своїм стилем. Крім того, вона підібрала образ total-black і доповнила його золотим ланцюгом на шиї. Попри високі чоботи можна розглянути і худенькі ніжки зірки.

Читайте такожЗаплакана Настя Каменських відверто розповіла, що у неї сталося"Як вона помолодшала", "Ну, красуня", "Як Аллі личить ця зачіска", "Чудово", "Зачіска - відпад", "Алло, просто бомба", - пишуть шанувальники.

Нагадаємо, раніше український дизайнер Андре Тан розповів про характер Пугачової.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич