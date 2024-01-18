Дівчину обурили висловлювання блогера.

Співачка та блогерка Анна Трінчер висловилась щодо коментарів свого колишнього чоловіка Олександра Волошина. Хлопець нещодавно заявив, що вона нібито втратила себе, коли хотіла йому допомогти подолати депресію. Про це він розповів на "Він Вона Шоу".

"Ми розішлися, бо каталізатором став психічний розлад. Аня повністю всю себе вклала в те, щоб відновити мене і забула про себе, тобто частково втратила себе", - сказав Волошин.

Проте співачка категорично проти такої думки, і в своєму Instagram вирішила про це поговорити.

"Допомогти своєму, на той момент, коханому чоловіку будь-якою ціною - це було моє свідоме рішення. Як я могла зробити по-іншому? Сказати: "Ну, все, чувак, набереш, коли закінчиш депресувати?" - написала Анна.

Вона наголосила, що якщо це доросле і свідоме партнерство, то при будь-яких складних життєвих обставинах треба бути підтримкою своїй парі.

"Якщо треба стати підтримкою, опорою і десь жертвувати собою - це не може відштовхувати, а навпаки... Це дуже показова ситуація для іншого партнера, який почувається у безпеці, бо в нього є тил, є людина, яка буде з ним, яка буде готова йти на компроміси. Це повинно тільки підсилювати стосунки" - написала блогерка.

Також Трінчер написала, що найголовініше - це залишатися собою у стосунках з коханим.

"Коли ми удвох проти проблеми, а не проти одне одного", - наголосила вона.

Трінчер наостанок написала, що не жалкує про своє рішення тоді і зробила б це ще раз, адже, за її словами, в цьому є сенс кохання. Проте вона отримала досвід і зараз по-іншому дивиться на чоловіків.

"Я дивлюсь на їхні вчинки та слухаю їхні життєві цінності. Я припинила їх романтизувати і точно знаю, що мені не потрібно. Саша був моїм кармічним партнером. Завдяки нашим стосункам я пішла в духовність і любов до себе. Це мій останній коментар стосовно нього", - написала Трінчер.

Нагадаємо, Анна Трінчер та Олександр Волошин розлучилися у 2023 році. Пара прожила лише рік разом.

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