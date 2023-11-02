Він сказав, що вести переговори з Кондратюком - те саме, що домовлятися про щось з Путіним.

Співак і військовий ЗСУ Віталій Козловський прокоментував рішення екс-продюсера Ігоря Кондратюка щодо його пропозиції укласти мирову угоду. За словами артиста, Кондратюк відповів хамством і зневагою.

Тому, як каже Козловський, він зрозумів, що надалі комунікувати з екс-продюсером немає сенсу.

"Це те саме, що вести переговори з Путіним. Якщо стоїть задача сліпо і жадібно знищувати, то здоровий глузд і доводи будуть безсилими. Я здогадуюсь про причину, з якої він категорично не хоче зі мною говорити особисто. Це страх. Бо скинувши ці переговори на представника, він апелюватиме винятково до рішень суду про порушені авторські права. Коли я і сам знаю та не заперечую, що ці пісні співав і буду за це платити. Але, говорячи зі мною очі в очі, доведеться визнавати (або принаймні пам’ятати) всі ті епізоди непорядності, які мали місце в мою сторону всі роки співпраці, і які врешті призвели і до припинення цієї співпраці, і до судів", - написав Віталій на своїй сторінці в Instagram.

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Він додав, що Кондратюк ніколи його не почує, бо його сини не тримають у руках зброю і не захищають Україну на фронті.

"Якби його сини сьогодні служили, можливо, діалог був би. А так - він мене ніколи не почує. Вибачте, люди, що в цей страшний час вам довелося читати цей срач привселюдно. Але публічність у цій справі - моя єдина броня. Це гарантія того, що мої слова вчергове не перекрутять і не звинуватять безпідставно у купі лайна, яке в мою сторону виливається вже 11 років", - каже Віталій.

Нагадаємо, Віталій Козловський і Ігор Кондратюк не можуть порозумітися з приводу виплат за порушення авторського права. Понад 10 років тому Кондратюк подав до суду на Козловського через те, що він виконував пісні, права на які йому не належать.

Після того, як артист пішов служити в ЗСУ він попросив екс-продюсера призупинити виплати, однак той відмовився.

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