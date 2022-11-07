Актор Керем Бюрсін став справжнім улюбленцем жінок у різних країнах після виходу турецького серіалу "Постукай в мої двері".

Турецький актор Керем Бюрсін прославився завдяки ролі Серкана Болата в серіалі "Постукай у мої двері". Згідно з сюжетом, Серкан - успішний багатий бізнесмен, який зустрічає дівчину на ім'я Еда на одному зі студентських заходів. Туди він відправився як меценат, який забезпечив найкращим студентам іменну стипендію на навчання.

Еда якраз претендувала на цю стипендію, але пізніше з невідомих причин втратила її і змушена була кинути навчання через відсутність можливості його оплачувати. Сам Серкан не знав про те, що стипендія скасована, а ось Еда вже назвала його своїм головним ворогом і людиною, яка зіпсувала їй життя. Але доля виявилася несподіваною і звела молодих людей.

Керем Бюрсін: особисте життя

Після виходу першого сезону "Постукай у мої двері" стало відомо, що Керем і Ханде Ерчел, яка виконала роль Еди, насправді разом. Однак екранна любов відрізняється від справжньої, тому незабаром в ЗМІ заговорили про розставання пари. Були навіть чутки про те, що розрив стався через тиск менеджерів-ті сказали, що потрібно вибирати між особистим життям і кар'єрою. Сам Керем Бюрсін нічого з цього приводу не коментував.

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Який вигляд Керем Бюрсін має в реальному житті

Нагадаємо, чому Еда і Серкан з "Постукай у мої двері" розлучилися в реальному житті.

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