Телеведуча не хотіла, щоб син і дочка приїжджали додому, оскільки в Україні зараз небезпечно через обстріли РФ.

Телеведуча і волонтер Маша Єфросиніна вперше за довгий час привезла своїх дітей в Україну. До цього 19-річна дочка Нана і 8-річний син Саша жили за кордоном- у Варшаві, оскільки батьки побоювалися за їхню безпеку в Києві.

Зараз Єфросиніна вирішила привезти дітей до Києва, щоб ті змогли зустрітися з батьком - бізнесменом Тимуром Хромаєвим, який у 2022 році вступив до лав ЗСУ і зараз несе службу, оберігаючи нашу країну від наступу загарбників.

До Києва Маша їхала на автомобілі. Дорога зайняла трохи менше доби, що дуже втомило Єфросиніну і дітей, тому потім вони довго відсипалися.

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"Позаду 17 годин за кермом з Варшави до Києва. На кордоні кабздоепічний колапс - на виїзд з України сотні автомобілів. Це, мабуть, прогнозовано через страшну інформаційну напругу про ЗАЕС. Але, що цікаво, на в'їзд в Україну стільки ж авто. Черга кілометрова, і майже не рухається. Ми з дітьми вдома, нарешті! "Святкуємо" повернення двома повітряними тривогами поспіль: нічною і ранковою", - прокоментувала Єфросиніна.

Нагадаємо, Єфросиніна розповіла, як "наїла" найбільшу вагу і "кодувалася" для схуднення.

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