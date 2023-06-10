Також ведуча показала себе у найбільшій вазі, коли вона була, як їй здається, "кремезною".

Ведуча Маша Єфросиніна розповіла, як "наїла" свою найбільшу вагу. Вона не приховує, що у минулому мала зовсім інші форми, які їй не подобалися. У новому випуску шоу "Дорослі дівчата" з Олею Поляковою ведуча детально описала свою історію.

За словами Єфросиніної, у підлітковому віці вона мала дуже гарний вигляд. Проте усе змінилося, коли вона переїхала до Києва. На першому курсі в універстеті Єфросиніна не мала друзів, а їжа стала її єдиною радістю.

За шість місяців вона сильно "роз'їлася". Єфросиніна постійно смажила собі картоплю та їла фастфуд. Коли вона приїхала до батьків на канікули, ті були шоковані. Вони не очікували, що їхня донька настільки погладшає. Проте реакція батьків не змусила Єфросиніну відмовитися від свого "хобі". Вона продовжувала багато їсти.

Коли ж Єфросиніна потрапила на телебачення, вона важила 86 кілограмів. Ведуча жартує, що була дуже великою та могла відчиняти своїм бюстом двері.

"Це була не моя вага. Це була гормональна вага, стресова", - визнала Єфросиніна.

Тоді вона вирішила худнути, проте не знала, як саме це робити. Одного разу Єфросиніна навіть пішла на "кодування".

"Я кодувалася від зайвої ваги. Це було мені десь років 21. Я побачила оголошення, що кодують від зайвої ваги. Тобто ти приходиш, тебе закодували, а потім ніби вага починає танути", - пригадала ведуча.

Втім, на неї "магія кодування" не подіяла. Єфросиніна ледь стримувала сміх, коли побачила, як проходить процедура. "Кодувальниця" наказувала людям розлюбити їжу, а ті мали впадати у "транс". Сама ж Єфросиніна не "заснула", тому їй сказали забиратися геть та повернули їй гроші за "кодування".

Нині ж Єфросиніна позбавилася від зайвої ваги. Проте вона визнає, що і досі не задоволена відображенням у дзеркалі. Ведуча усе одно бачить у собі щось "зайве".

Маша Єфросиніна - останні новини

Нагадаємо, нещодавно Єфросиніна розсекретила свою вагу та показала, як знову худне. До детоксу вона важила 62 кілограми.

Окрім цього, днями стало відомо, що сестра ведучої, яка живе у РФ, помріяла про мир, але промовчала про війну. Нині Єфросиніна з нею не спілкується, проте ця тема викликає у неї неприємні емоції.

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