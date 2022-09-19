Своєму правилу "тримати обличчя за будь-яких обставин" королева зрадила лише раз.

Обов'язок - головний принцип життя Єлизавети ІІ, навіть коли йшлося про найближчих. Родина для неї - найбільші скандали й найбільші радощі, та навіть найгучніші скандали вона пройшла із гідністю.

Як йдеться в сюжеті ТСН, королева Британії прожила в шлюбі щасливе життя з коханим чоловіком.

Єлизавета ІІ - мати чотирьох дітей, яка дотримувалась аристократичних правил виховання, зокрема такого як "дітей має бути видно, але не чути". Старший син принц Чарльз навчався в закритій школі. Королева з чоловіком часто від'їжджали в тривалі закордонні турне, про те, щоб брати із собою дітей, тоді й не йшлося. І коли через багато років їхня невістка принцеса Діана відмовиться їхати за кордон без маленького сина, це в родині сприйматимуть як черговий її вибрик.

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Королівське правило "тримати обличчя й ніколи не виносити на публіку особисте" регулярно порушувала принцеса Діана. Шлюб Діани та Чарльза розвалювався. Спочатку це було очевидно лише для родини, але згодом про монарші скандали дізнається увесь світ. Діана таємно надиктувала автобіографічну книгу, в якій відверто розповіла про зраду чоловіка з багаторічною коханкою Камілою Паркер. Чарльз відповів, відкривши позашлюбні зв'язки дружини. Згодом королева таки дала їм дозвіл на розлучення.

Коли принцеса Діана загинула в автокатастрофі разом з коханцем, королева спробувала уникнути чергового скандалу. Прихильники леді Ді несли квіти до королівського палацу, а Єлизавета ІІ мовчала. Лише за тиждень королева з чоловіком повернулися до Букінгемського палацу. Вона вперше звернулася до нації не лише як королева, а й як бабуся онуків, що втратили маму.

Ще один син королеви принц Ендрю потрапив у скандал буквально торік, коли американка звинуватила його у згвалтуванні, яке, за її словами, сталося 20 років тому. Принц усе заперечив, але зміг залагодити справу, внісше пожертвування у фонд американки Джюфре. Королева позбавила його військових звань та титулу.

Єлизавета ІІ була чи не єдиною, хто міг вплинути на онука - принца Гаррі, який свого часу був дебоширом та героєм скандальних хронік. Навіть коли він одружився, скандали не припинилися. Після пишного весілля та народження первістка дружина Гаррі Меган Маркл звинуватила королівську родину в жорстокості й навіть расизмі. Все завершилося від'їздом молодої родини до США.

Своєму правилу "тримати обличчя за будь-яких обставин" королева зрадила лише раз - коли весь світ побачив сльози в її очах на церемонії прощання з коханим чоловіком Філіпом. Вона пережила його лише на 1,5 року.

Єлизавета II померла: подробиці смерті королеви Британії

8 вересня 2022 року у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великобританії Єлизавета II. Після смерті монарха в країні почалася десятиденна жалоба.

Наступного дня новий король Великобританії Чарльзл III виступив з першим телевізійним зверненням до нації, в якому розповів про свою матір – королеву Єлизавету II, а також пообіцяв продовжувати її шлях.

10 вересня Чарльза III офіційно проголосили королем Великої Британії на історичній церемонії у Сент-Джеймському палаці.

Похорон королеви Великобританії Єлизавети II відбудеться 19 вересня.

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