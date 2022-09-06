Трасс зустрілася з королевою в резиденції Балморал, а не в Букінгемському палаці.

Королева Єлизавета II прийняла відставку Бориса Джонсона і призначила прем'єром Британії Ліз Трасс.

Про це повідомляє The Guardian.

Трасс зустрілася з королевою в резиденції Балморал, а не в Букінгемському палаці.

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Аудієнції королеви з Ліз Трасс і Борисом Джонсоном проходили у так званій зеленій вітальні Балморалу, в якій зазвичай відпочивають члени королівської сім'ї.

Після формального призначення на посаду прем'єр-міністра Трасс вирушить назад до Лондона і виступить зі зверненням до нації.

Очікується, що одним з її перших значних дій на посаді прем'єр-міністра стане оголошення планів з подолання кризи цін на енергоносії тощо.

Ключові призначення у уряді будуть оголошені пізніше в четвер.

Як відомо, 5 вересня міністра закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс обрали новим лідером правлячої Консервативної партії.

Вона неодноразово заявляла, що буде підтримувати Україну в протистоянні російській агресії.

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