Блогер повів дівчину в ресторан і втік, не розрахувавшись.

Американо-український блогер Джуда Келечі розповів, як провчив росіянку за антиукраїнську позицію щодо повномасштабного вторгнення. Він зізнався, що познайомився з дівчиною під час свого перебування в Нью-Йорку на сайті знайомств.

Через кілька днів після знайомства "Юра з Коломиї" запросив Анастасію з Новосибірська на вечерю. В ході вечері дівчина назвала українців нацистами. За таке висловлювання Джуда вирішив провчити її.

Він замовив дуже багато їжі і дві пляшки дорогого вина. За його словами, дівчина спочатку здивувалася і сказала: "Ти такий голодний і у тебе так багато грошей". Однак в глибині душі чоловік сміявся, бо після того, як їм принесли замовлення, він сказав, що йому потрібно відлучитися в туалет. І поки Анастасія чекала на нього, він втік додому, так і не розрахувавшись в ресторані.

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"За таку х*йню, що вона говорила, нехай страждає. Я знаю, що чек був більше $500. На жаль, я залишив там свою їжу, але пішов додому щасливий і задоволений. Я знаю, що це неправильно, але за таке нехай страждає", – сказав блогер.

Нагадаємо, раніше афроамериканець "Юра з Коломиї" вразив піснею про український банош на шоу "Україна має талант".

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