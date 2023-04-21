Справу про ненавмисне вбивство Українки Галини Гатчинс розслідують з осені 2021 року.

З американського актора Алека Болдуїна зняли звинувачення в ненавмисному вбивстві Українки Галини Гатчинс. Нещасний випадок стався в жовтні 2021 року під час зйомок фільму "Іржа".

Тоді Болдуїн вистрілив в оператора Гатчінс з реквізитної зброї, думаючи, що вона не заряджена. Слідство намагається встановити те, яким чином заряджена зброя опинилася на знімальному майданчику.

Про зняття звинувачень з Алека Болдуїна повідомляє BBC.

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"Це рішення не звільняє Болдуїна від кримінальної провини, і звинувачення можуть бути пред'явлені повторно. Наше подальше розслідування триватиме", - сказано в заяві прокурорів Нью-Мексико Карі Моррісі і Джейсона Льюїса.

Також відомо, що в останні кілька днів у справі з'явилися нові факти, які вимагають додаткового розслідування.

Раніше УНІАН писав, що Алек Болдуїн заявив, що рідні вбитої ним українки вимагають грошей. За даними журналістів, сестра і батьки Галини Гатчинс вимагають від Болдуїна виплати компенсації, пояснюючи, що смерть Українки відбилася на їхніх умовах життя.

Також з'явилася інформація про те, що у США відновлюють зйомки фільму "Іржа" з Болдуїном.

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