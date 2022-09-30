Батьки Любави Грєшнової перші місяці війни перебували в одному з найнебезпечніших районів Харкова.

Українська акторка Любава Грєшнова розповіла, що перші місяці війни її рідні знаходилися в Харкові та жили в бомбосховищах. Адже тоді у цьому місті було спражнє пекло.

"Я сама з Салтівки, тому мої батьки в перші дні повномасштабного вторгнення були саме там. Там було найстрашніше пекло. До сьогоднішнього дня це один з найнебезпечніших районів Харкова, адже його обстрілюють цілодобово. Зараз трохи менше, адже йде звільнення Харківської області. Але все одно дуже страшно", - сказала Грєшнова в інтерв'ю УНІАН.

Вона додала, що ще взимку у її мами стався інфаркт, потім вона захворіла на коронавірус, а далі - взагалі війна. Тому жінка мала б не вставати з ліжка, але була вимушена жити в бомбосховищі.

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"Проте через місяць війни моїм родичам таки вдалося виїхати з Харкова, і зараз моя мама більш-менш прийшла до тями. До речі, в перші дні війни вони могли б бути на нашій дачі, в області, яка вже тоді була окупована. Думаю, якби так трапилося, то я півроку їх би точно не чула, і з’їхала би з глузду", - додала акторка.

Також Грєшнова поділилася, що у неї є дача на Харківщині. Під час війни там залишилися дуже близькі їй люди. Звісно, вона підтримувала з ними зв'язок, проте не так часто, як хотілося б.

"У нас був такий собі сімейний чат з тих, хто був на зв'язку, і ми чекали. Вони телефонували десь раз на два тижні, буквально на 10 секунд. Звісно, через те, що в мене багато друзів, які були в окупації в Бучі та Гостомелі, я знала, як той процес проходить і розуміла, що людина не може нічого сказати. Людина в окупації не може сказати правду, бо одразу прийдуть і, в кращому випадку, заберуть цей телефон і взяти його вже не буде де, або взагалі розстріляють. Тому всі були дуже обережні", - підсумувала Грєшнова.

Позиція Любави Грєшнової щодо війни в Україні

Українська акторка довгий час працювала в Росії, проте вже 24 лютого висловила беззаперечну підтримку рідній країні. На початку війни вона опинилася в Польші, де всіляко допомагала біженцям та воїнам ЗСУ.

Грєшнова зізнається, що наразі не хоче мати нічого спільного з росіянами, тому питання кар'єри в Росії вона закрила для себе назавжди та видалила колишніх колег з усіх соцмереж.

Нагадаємо, раніше зірка українських серіалів Грєшнова відповіла, чому працювала в Росії.

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