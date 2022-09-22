Анна випустила lyric video на композицію "Лише ти і я" з Олександром Волошиним.

Українська співачка і актриса Анна Трінчер, яка незабаром виходить заміж за блогера Олександра Волошина, випустила lyric video "Лише ти і я". Композиція записана в дуеті з самим Волошиним. Як розповіла Анна, ця пісня - це історія їхнього кохання.

"Ця пісня для нас з Сашею назавжди залишиться в серцях... Вона про нас, нашу любов, про те, з якою ніжністю ми ставимося один до одного, тим не менш, вона і про любов в цілому. Я впевнена, що ця робота здатна відігріти навіть крижану душу і вселити віру в любов", - прокоментувала зірка.

Також вона закликала всіх своїх фанатів не зволікати з весіллям, якщо вже є улюблені люди поруч.

"А я вже зовсім скоро стану офіційно дружиною, тому вистачить і вам відкладати все на потім. Беріть свою кохану, робіть їй пропозицію і в ДРАЦС, якщо саме так відчуває ваше серце!", - закликала фанатів Трінчер.

Нагадаємо, нещодавно в мережі розгорівся справжній скандал через весільну сукню Анни Трінчер. Вона обрала для церемонії жовтий наряд, проте шанувальники розкритикували і відзначили, що це погана прикмета - до розлуки. Не сподобалося плаття і нареченому Олександру Волошину.

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