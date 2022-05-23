Звинувачують телеведучого в тому, що він підтримує Україну.

Український телеведучий Андрій Бєдняков заявив про цькування в свою сторону, яку почали його передплатники з Росії. Основна претензія - його чітка позиція щодо підтримки України і засудженні злочинної агресії РФ.

Про це ведучий шоу "Орел і Решка" розповів в YouTube-шоу "Денисов Time. Війна".

"Для багатьох чомусь шоком виявилася моя позиція. "Ти забув, з чиєї ложки жер", - обожнюю, коли таке пишуть. Ось, умовно, якщо тобі начальник платить гроші, а потім приходить до тебе в квартиру, знищує твої меблі і б'є твоїх дітей, ти повинен стояти в кутку і думати: "Він же платив мені гроші, то я буду мовчати". Якщо люди цього не розуміють, то я не знаю, про що можна говорити", - обурився телеведучий.

Бєдняков додав, що є дуже мало людей, які насправді виявляють співчуття. Переважна більшість бажають здохнути. Гнівних коментаторів не зупиняє навіть те, що за останні три місяці Андрій втратив маму, рідне місто Маріуполь і друзів звідти.

"Підписники з Росії дуже багато мені писали. І прокляття, і "щоб я здох". Але чимало і тих, хто шокований всім, що відбувається. Вони писали: "Ми з вами. Тримайтеся". Звинувачують, буває, що я звертаю увагу тільки на бажаючих зла. Але ні. Є люди, які висловлювали співчуття", - додав Андрій Бєдняков.

Нагадаємо, раніше Бєднякова звинуватили в зраді Маріуполя.

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