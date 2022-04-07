Олег Скрипка побачив на власні очі, що окупанти накоїли в його будинку.

Український музикант Олег Скрипка розповів, як російські окупанти пробралися в його будинок під Бучею, в селі Козаровичі. За його словами, вони напаскудили в будинку і винесли весь непотріб.

"Орки - мародери в селі Козаровичі, що біля Бучі, вломилися і жили на моїй дачі. Загадили і пограбували. Так швидко бігли, що забули шкарпетки і квашені огірки, теж вкрадені", – написав співак в Instagram.

При цьому Скрипка уточнив, що окупанти винесли з його будинку різний мотлох, а цінні картини не взяли.

"Я живу на дачі тільки влітку, і найцінніше, що там було, – картина дуже відомого художника Анатолія Криволапа, мого друга. Картину він мені особисто подарував. Вони вкрали якусь фігню, а безцінні шедеври для них не цікаві", - поділився Скрипка.

Нагадаємо, раніше український танцюрист Назар Грабар розповів, як окупанти знищили його будинок у Бучі.

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