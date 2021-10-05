Українські знаменитості пишаються своїми мамами.

Селебрітіс часто діляться зі своїми шанувальниками цікавими фактами свого життя. Однак про свою сім'ю вони неохоче розповідають, хтось і зовсім приховує своїх дітей і батьків. У нашому матеріалі ми розповімо все про батьків найпопулярніших персон вітчизняного шоу-бізнесу.

Лідія Каменських - 1955 року народження (66)

Дивлячись на Лідію Каменських стає ясно, в кого пішла одна з найкрасивіших співачок вітчизняного шоу-бізнесу – Настя Каменських. Мама української співачки свого часу була солісткою Національного заслуженого академічного народного хору України ім. Верьовки. Читайте такожСпокуслива Ксенія Мішина в піджаку на голе тіло змусила Еллерта кусати ліктіСаме там вона познайомилася з Олексієм Жмуром, який, надалі, став її чоловіком. Після народження єдиної дочки, Насті, Лідія присвятила себе родині.

Тамара Галушко - 1952 року народження (69)

Мама колишньої учасниці гурту "ВІА Гра", Віри Брежнєвої, досить впізнавана особистість в Україні. Цього року Тамарі Галушко виповнилося 69 років. Жінка раніше працювала на заводі в місті Кам'янське (Дніпродзержинськ). На даний момент вона живе в передмісті Києва, зіркова донька подбала і купила їй апартаменти.

Людмила Потапенко - 1960 року народження (61)

Відомий продюсер і репер Потап (справжнє ім'я - Олексій Потапенко) народився в спортивній родині. Його мама Людмила - колишня чемпіонка світу з підводного плавання. Жінка веде непублічний спосіб життя, в мережі була невелика кількість її знімків. У 2021 році Людмилі виповниться 63 роки.

Світлана Ліберман - 1960 року народження (61)

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Автор: Каролина Гайдук