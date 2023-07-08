Деякі артисти навіть похвалилися спільними фото з Залужним.

8 липня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відзначає своє 50-річчя. Зірки привітали його з днем народження. Хто з артистів звернувся до Залужного - читайте нижче.

Ольга Сумська

Відома актриса показала спільне фото з Залужним. На ньому вона позує поруч з головнокомандувачем та своїм чоловіком. Сумська назвала його "залізним генералом".

"Божого захисту! Обіймаємо всім серцем! Разом до перемоги", - написала актриса.

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Коля Сєрга

Відомий співак, який з перших днів повномасштабної війни РФ проти України встав на захист нашої країни, привітав Залужного у Stories. Він показав світлину Залужного та написав:

"З днем народження, Валерій Федорович!".

Потап

Відомий репер похвалився спільним фото з Залужним. Також він привітав його з днем народження. Коли саме було зроблено світлину - Потап не розповів.

"Пане генерале, з ювілеєм! Тільки вперед!" - написав артист.

Леся Нікітюк

Ведуча та блогерка опублікувала у Stories "мемне" фото Залужному, на якому він показує серце. Нікітюк тепло привітала головнокомандувача. Також вона залишила емодзі у вигляді прапору України та червоного серця.

Андрій Данилко

Артист привітав Залужного зі сторінки Вєрки Сердючки в Instagram. Він показав світлину "залізного генерала". Також Данилко подякував Залужному за його роботу. У коментарях до привітань приєдналося чимало користувачів.

Вова Дантес

Співак привітав Залужного та пожартував. Дантес заявив, що він дивився гороскопи, які потішили його прогнозами.

"З днем народження! Я за нас двох подивився наш гороскоп. Там все супер!" - написав співак.

Юрій Горбунов

Відомий телеведучий та продюсер опублікував на своїй сторінці в Instagram світлину з Залужним. Горбунов побажав йому довгих років життя і, звісно ж, перемоги. На фото ведучий та "залізний генерал" посміхаються, дивлячись у камеру.

Нагадаємо, раніше УНІАН вже розповів про 7 фактів з життя легендарного Залужного.

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