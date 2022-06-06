Комусь дуже пощастило в цьому житті.

У кожної дівчини є свій кумир. Хтось просто насолоджується їх музикою або акторською грою, а хтось і зовсім мріє вийти за них заміж. Про те, хто із зірок одружився на фанатках - читайте на УНІАН.

Віктор Павлік та Катерина Репяхова

Якщо говорити про український шоу-бізнес, то серед артистів, які одружилися зі своїми фанатками, можна сміливо виділити співака Віктора Павліка. Відомо, що Катя Репяхова не один рік їздила по Україні за своїм кумиром, була на багатьох його концертах. І ось одного разу їй пощастило познайомитися з ним особисто.

Тоді і почалася історія їхніх стосунків. У них зав'язався роман, який незабаром переріс у серйозні стосунки. Зараз вони одружені і виховують маленького сина Михайла.

Ден Рейнольдс і Ейже Волкман

В одному з інтерв'ю соліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс розповів про своє особисте життя. За його словами, він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Ейже Волкман на своєму концерті. Він одразу помітив цю красуню, яка буквально вистрибувала зі штанів, підспівуючи йому в такт.

У 2011 році вони зіграли весілля, а трохи пізніше у них народилися три дочки. Через сім років Рейнольдс оголосив, що розлучається з дружиною. Попри розрив стосунків, вони з'явилися разом на червоній килимовій доріжці. 6 листопада 2018 року під час релізу пісні Bad Liar Ден оголосив, що він і Ейжа знову разом. При цьому, Рейнольдс заявив, що попри розрив стосунків навесні, пара не підписувала ніяких паперів, залишаючись таким чином у шлюбі. І вже в 2019 році пара повідомила, що очікує четверту дитину і першого сина в сім'ї.

Джастін Бібер і Хейлі Бібер

Відомо, що Хейлі Бібер була фанаткою молодого і успішного музиканта. Більше того, вона підтримувала його стосунки з Селеною Гомес. Але, коли вона дізналася про їх розставання, то зрозуміла, що ось зараз у неї з'явився шанс. Після одного з концертів Джастіна вона вирішила з ним познайомитися особисто. Чим це увінчалося? Їх розкішним весіллям.

Джессіка Альба і Кеш Уоррен

Ця парочка познайомилася на зйомках фільму "Фантастичні тварини". Кеш тоді працював помічником механіка на знімальному майданчику. Але, здається, робота відійшла на другий план, коли він побачив фатальну красуню Джесіку Альбу. І яким же було його здивування, коли актриса відповіла йому взаємністю. Ось так в житті теж буває. Ніколи не знаєш, де зустрінеш свою долю.

Кім Кардашян і Каньє Вест

У всесвітньо відомого музиканта Каньє Уеста також була своя дама серця. Він просто з розуму сходив від Кім Кардашьян. Одного разу він зважився написати їй записку, яка і стала фатальною в їхніх стосунках. Пізніше він покликав світську левицю заміж. Звичайно, вона погодилася, і вони зіграли гучне весілля. На жаль, але в 2021 році вони повідомили про розлучення. А така була історія...

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