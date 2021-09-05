Шанувальники засипали Примадонну компліментами.

Російський шоумен Максим Галкін показав в Instagram, як зі своїми дітьми Лізою і Гаррі, дружиною Аллою Пугачовою, її племінницею Клавою і донькою Христиною Орбакайте сходив на риболовлю.

"Поки я знімав новий сезон "Краще за всіх!", Міша з Христиною і Клавою покликали Аллу з Гаріком і Лізою на риболовлю. Всі були в захваті. Правда Ліза одразу виловила устрицю, а Гаріку довго нічого не траплялося", - підписав ролик Галкін.

Шанувальники відзначили, що на їх сім'ю дуже приємно дивитися. За їхніми словами, діти Примадонни зовсім не виглядають розбещеними, попри статус зірки.

"Чудові діти! Дуже поважаю вас, Максиме, і Аллу Борисівну за те, як ви виховуєте, навчаєте, любите своїх дітей, а також дружите з ними", "Так приємно, що у таких знаменитих людей діти не розбещені. Завжди дивлюся ваші відео і радію", "Завжди милуюся вашими дітками, молодці! Дуже добре виховані", "Дуже милі діти, попри зіркових батьків помітно прості в спілкуванні, загалом, як і їхні батьки", - пишуть фани в коментарях.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич