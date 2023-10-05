РосЗМІ дезінформують людей через нігерійські видання.

Нігерійське видання "The NATION" розганяє інформацію про те, що перша леді України Олена Зеленська під час робочого візиту в США зробила покупку за один мільйон доларів.

Повідомляється, що Зеленська відвідала ювелірний бутік Cartier. Там вона не тільки придбала дорогу прикрасу, але і посварилася зі співробітником магазину.

Так, дівчина розповіла, що намагалася запросити Зеленську на екскурсію, але вона відмовилася. А потім дружина президента України нібито огризнулася на адресу працівника: "Хто сказав, що мені потрібна ваша думка?"

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Після цього, як повідомляє видання, Зеленська поговорила з менеджером магазину, після чого співробітницю звільнили.

Більш того, пропагандистське видання навіть надало нібито чеки покупок Зеленської. Однак насправді цього не могло статися. У момент нібито покупок в магазині Cartier Зеленська взагалі перебувала в Канаді. Тому вона ніяк не могла здійснювати покупки в Нью-Йорку.

"Також перед Канадою був офіційний візит до Вашингтона, де перша леді разом з президентом відвідала Меморіал Пентагону у Вашингтоні, споруджений на честь атаки 11.09.2001 і провела ряд зустрічей, в тому числі з Джилл Байден", - повідомляє Центр протидії дезінформації.

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли російська пропаганда поширює фейки через нігерійські видання. Раніше ворог поширював фейк про "віллу Зеленського" через видання "PUNCH".

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська в костюмі з незвичайною брошкою викликала фурор в США.

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