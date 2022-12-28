Зараз Бахмут - це найгарячіша точка на всій лінії фронту.

Український поет і музикант Сергій Жадан відвідав місто Бахмут Донецької області. Там вже кілька місяців не вщухають постріли з боку окупантів - росіяни щосили намагаються захопити місто. Фотографіями звідти Жадан поділився у себе в профілі.

Також письменник розповів про обстановку в обстрілюваному населеному пункті, де досі залишаються мирні жителі:

"Бахмут побитий і спалений. Потрапляєш в місто, як в жерстяний барабан, по якому регулярно б'ють палицею: більш об'ємні і обнадійливі звуки наших виходів, противний свист їхніх мін. Не розумієш, куди і коли може прилетіти. У центрі порожньо. Трохи далі вулицями трапляються цивільні - жінка сидить на пеньочку, ловить мобільний зв'язок, чоловік прибирає сміття біля сміттєвих баків, закохана пара стоїть на перехресті, завмерли, про щось шепочуться".

Як додав Сергій Жадан, поля навколо міста практично повністю спалені і усипані воронками від ворожих мін.

"З пагорбів видно заміські поля - чорні, тихі, завмерлі. Школи з виваленими віконницями, занедбані легковики місцевого населення, чорні птахи, низько кружляють над скверами. Три дні до нового року", - резюмував фронтмен гурту "Жадан і собаки".

Нагадаємо, Сергій Жадан виступив у Європарламенті з потужною промовою про знищення української культури Росією.

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