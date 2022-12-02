Український поет і музикант пояснив, чому українська культура сьогодні так важлива для всього світу.

Відомий український музикант і поет Сергій Жадан, який виступає з благодійними концертами по світу, побував на засіданні Європарламенту. Там він виголосив потужну промову про те, як сьогодні Росія знищує не тільки будинки мирних людей, а й культуру. Ось що сказав Сергій:

"Харків до 24 лютого був великим студентським центром. У ньому навчалося понад 300 тисяч студентів. Це було дуже молоде, активне та динамічне місто, наповнене молодими голосами. Також Харків - це великий культурний центр. Місто з яскравою театральною, музичною та художньою сценами. 24 лютого все змінилося... Я пам'ятаю, тоді постійно постало питання "наскільки доцільна і наскільки необхідна культура під час війни?" У той час, коли на вулицях лежать тіла загиблих людей, мирних, цивільних людей, яких вбивали російські ракети".

Жадан пояснив, що він з колегами усвідомив важливість культури в той час, коли концерти в бомбосховищах для людей, що ховаються від обстрілів, виявилися єдиною світлою подією в їхньому житті.

Також лідер гурту "Жадан і собаки" підкреслив, що сьогоднішня культура - це не розваги, дозвілля та задоволення, а цінності та українська ідентичність.

"Культура - це не про розваги. Культура - це не тільки про задоволення. Культура - це, скоріше, про цінності. Йдеться про нашу ідентичність. Це ті маркери, які допомагають нам орієнтуватися в цьому світі. Вони допомагають нам з упевненістю дивитися як в своє минуле, так і в своє майбутнє. Це ті речі, які нас об'єднують, і є універсальною мовою для людей, які дотримуються тих чи інших цінностей", - резюмував Сергій Жадан.

Повний виступ письменника і музиканта було опубліковано на YouTube-каналі "НВ".

Нагадаємо, Сергій Жадан шокував сумою, зібраною для Харкова на концерті у Франції.

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