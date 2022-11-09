Це сталося через два тижні після їхнього знайомства.

Дружина радника глави ОПУ Олексія Арестовича розповіла, що погодилася вийти за нього заміж через два тижні після знайомства. За її словами, улюбленець мільйонів жінок освідчився їй прямо в під'їзді.

В інтерв'ю Анні Олицькій Анастасія розповіла, що на той момент не була готова до серйозних стосунків, адже напередодні закінчився її попередній роман. Однак, коли вона побачила Олексія, все різко змінилося.

"З першої нашої зустрічі було зрозуміло, що це вже все-таки серйозно", – сказала Анастасія.

Дівчина зізналася, що Арестович досі робить освідчується їй: "Ось я якось красиво одягнуся, він може сказати: "Ти вийдеш за мене заміж?"

Олексій Арестович: особисте життя

Олексій Арестович познайомився з Анастасією на курсах з психології. У 2015 році вони зіграли весілля. У шлюбі у них народилося двоє дітей. Також у нього є дочка від попереднього шлюбу.

Відомо, що радник глави ОПУ в Instagram підписаний тільки на свою дружину.

Нагадаємо, раніше Арестович пояснив, завдяки чому став українським секс-символом.

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