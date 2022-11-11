За словами Анастасії, радник ОПУ виганяв бісів.

Дружина радника Офісу президента України Олексія Арестовича розповіла, що він колись займався екзорцизмом.

В інтерв'ю Анні Олицькій Анастасія зізналася, що її чоловік виганяв бісів. Цю історію вона чула особисто від нього.

"Я чула від нього цю історію. Вона давня, це початок його шляху в цій області. Коли я її почула перший раз, я, звичайно, розпитувала... Зараз це не його основна діяльність - вигнання бісів. Скажімо, не такими методами", - поділилася Анастасія.

Відомо, що Олексій Арестович також захоплюється психологією. З 2000 року він проводить різні семінари та лекції з психології. В одному з інтерв'ю він розповідав, що добре на цьому заробляє. І знання в цій області допомагають йому по життю.

Нагадаємо, раніше Анастасія Арестович розповіла, як чоловік освідчився їй. Виявляється, це сталося через два тижні після їхнього знайомства. Олексій прямо в під'їзді встав перед нею на одне коліно і зізнався у своїх почуттях.

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