За словами Анни Саліванчук, зараз вона майже нічого не заробляє.

Українська актриса Анна Саліванчук розповіла, що її фінансове становище під час війни значно погіршилося. У серіалах вона поки не знімається, а в Instagram заробляє копійки.

За її словами, реклама у неї коштує близько 4-5 тисяч гривень, проте всі виручені гроші вона перераховує на допомогу Україні. Також вона допомагає дитячим фондам.

"У нас (з чоловіком Олександром Божковим, - УНІАН) завжди був спільний бюджет. Зараз він теж спільний, але я зараз нічого не заробляю. Ці копійки, які я заробляю, я доначу. Максимум, що я можу, це по-бартеру себе одягнути. Я все беру донатами, я не беру грошима. Я собі не дозволяю зараз це робити, бо війна. Мені головне, щоб війна закінчилася, я хочу все донатити", - сказала Анна в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Вона додала, що майже за рік війни перерахувала на допомогу Україні 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше Анна Саліванчук розповіла про складні стосунки з чоловіком. За її словами, вони до війни часто сварилися, і зараз теж. Вона навіть думала, що вони більше не будуть разом.

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