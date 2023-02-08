Анна Саліванчук зізналася, що поки не визначилася, чи потрібні їй ці стосунки з чоловіком.

Українська актриса Анна Саліванчук зізналася, що вони з чоловіком Олександром Божковим дуже часто сваряться. Вона каже, що вони обидва Леви за знаком Зодіаку, тому у них запальні характери.

Складнощі у стосунках у них були і до війни, зараз же вони теж скандалять. Як розповіла Саліванчук в інтерв'ю Славі Дьоміну, вони з чоловіком розходяться кожен день, потім сходяться, але це все тільки на словах. Вона навіть пішла до психолога, щоб бути більш стриманою.

"Я вже йшла і говорила, що більше не повернуся. Потім повернулася. Влітку у нас були проблеми, я поїхала на три тижні в Карпати. Поверталася з думками, що ми не будемо разом, але ми знову разом. І зараз теж - я місяць не була вдома і думала, що ми не будемо разом, але ми все одно разом", - каже Саліванчук з посмішкою на обличчі.

Вона зізналася, що не розуміє, чому тягне такі складні стосунки. Поки актриса не визначилася, як їй буде краще. Однак вона не виключає, що, можливо, не зможе без цих стосунків.

"Кожному з нас потрібно стати дорослішими. Мені потрібно змінити свою думку, якісь вчинки в наших стосунках. Навіть мою запальність. Мене легко завести, і я вже не зупиняюся. Я вірю в те, що можна роз'їхатися і зрозуміти, хочете ви бути разом чи ні. Але чоловік каже, що пауз у стосунках не буває - якщо ми роз'їдемося, то вже не зійдемося", - додала Анна.

При цьому вона додала, що любить свого чоловіка. За її словами, він прекрасний чоловік і батько, але є моменти, які вона не може терпіти. Так само і у він. Але вони не можуть зупинитися і не робити цього.

Нагадаємо, раніше дружина продюсера "Кварталу 95" опинилася поруч з епіцентром вибуху в Києві.

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