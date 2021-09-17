Співачка Настя Каменських розбурхала мережу дивакуватим селфі.
На опублікованій в Instagram світлині зірка постала у самому банному рушнику і з зібраним у хвіст волоссям. А обличчя артистка вкрила косметичною маскою.
"Агов! Доброго ранку", – підписала англійською Каменських ранкове селфі.
Фото у косметичній масці викликало неабияку дискусію серед прихильників поп-артистки. Комусь експериментальне фото співачки сподобалося, а комусь навпаки – видалось дещо надмірним і провокативним.
Деякі користувачі натякнули, що Каменських просто вкрала образ Дженіфер Лопес: "На Джей Ло схожа / Я вчора таке бачила в інстаграмі у Дженіфер Лопес"
А жуйку обов’язково при цьому колгоспно жувати?
Зараз не дуже зрозуміло: чи то співаки, чи то фіглярі
Я вами захоплююся! Ви дуже красива! А що за маска?
Кривляка
Така життєрадісна і мила зіронька
Щось, Анастасіє, ви потовстіли.
Знімаєш маску, а там – Потап
Я була кращої думки про пані, а в реальності – сама невихованість і безпардонність. Доньку їй, може заспокоїть свій сором і колгоспний норов.
Наче зміїну шкіру знесла. Настю, ти найкраща
Жах!
Мені одній здається, що це якась дурня, яка не личить дорослій людині?
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