Фото у косметичній масці викликало неабияку дискусію серед прихильників поп-співачки.

Співачка Настя Каменських розбурхала мережу дивакуватим селфі.

На опублікованій в Instagram світлині зірка постала у самому банному рушнику і з зібраним у хвіст волоссям. А обличчя артистка вкрила косметичною маскою.

"Агов! Доброго ранку", – підписала англійською Каменських ранкове селфі.

Фото у косметичній масці викликало неабияку дискусію серед прихильників поп-артистки. Комусь експериментальне фото співачки сподобалося, а комусь навпаки – видалось дещо надмірним і провокативним.

Деякі користувачі натякнули, що Каменських просто вкрала образ Дженіфер Лопес: "На Джей Ло схожа / Я вчора таке бачила в інстаграмі у Дженіфер Лопес"

А жуйку обов’язково при цьому колгоспно жувати?

Зараз не дуже зрозуміло: чи то співаки, чи то фіглярі

Я вами захоплююся! Ви дуже красива! А що за маска?

Кривляка

Така життєрадісна і мила зіронька

Щось, Анастасіє, ви потовстіли.

Знімаєш маску, а там – Потап

Я була кращої думки про пані, а в реальності – сама невихованість і безпардонність. Доньку їй, може заспокоїть свій сором і колгоспний норов.

Наче зміїну шкіру знесла. Настю, ти найкраща

Жах!

Мені одній здається, що це якась дурня, яка не личить дорослій людині?

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Автор: Віолетта Орлова