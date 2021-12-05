Подружжя збудувало розкішний маєток, в якому враховані абсолютно всі їхні бажання.

Російська співачка Алла Пугачова і комік Максим Галкін вже багато років перебувають у шлюбі і живуть у справжньому замку, який знаходиться під Москвою в селі Грязь.

Цікаво, що замок, загальною площею майже три тисячі квадратних метрів, побудований у вікторіанському стилі. Там є висока вежа з терасою, басейн, спа-центр, паркінг і навіть ліфт.

За даними видання "Комсомольська правда", на прибудинковій території маєтку Галкіна і Пугачової є зимовий сад і будиночок для обслуговуючого персоналу.

Зазначимо, що вартість таких царських хором сягає майже 300 мільйонів гривень. Експерти назвали дану суму без вартості обслуговування.

Раніше Максим Галкін показав, як вони прикрасили свій замок до Нового року.

Нагадаємо, з грудня 2011 року Алла Пугачова перебуває у шлюбі з шоуменом Максимом Галкіним, з яким виховує двійнят від сурогатної матері. Також у неї є дочка від першого шлюбу Крістіна Орбакайте.

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Автор: Діана Могилєвич