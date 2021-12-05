Алла Пугачова живе в розкішному замку / фото УНІАН

Російська співачка Алла Пугачова і комік Максим Галкін вже багато років перебувають у шлюбі і живуть у справжньому замку, який знаходиться під Москвою в селі Грязь. 

Цікаво, що замок, загальною площею майже три тисячі квадратних метрів, побудований у вікторіанському стилі. Там є висока вежа з терасою, басейн, спа-центр, паркінг і навіть ліфт.

Як виглядає замок Пугачової / скріншот YouTube
Вітальня будинку Пугачової / скріншот Instagram
У будинку є басейн / instagram.com/maxgalkinru
Як виглядає будинок Галкіна і Пугачової / instagram.com/maxgalkinru
У їхньому будинку часто бувають гості / instagram.com/maxgalkinru

За даними видання "Комсомольська правда", на прибудинковій території маєтку Галкіна і Пугачової є зимовий сад і будиночок для обслуговуючого персоналу. 

Зазначимо, що вартість таких царських хором сягає майже 300 мільйонів гривень. Експерти назвали дану суму без вартості обслуговування. 

У будинку є спортзал / скріншот YouTube
Також на території є оранжерея і зимовий сад / скріншот YouTube

Раніше Максим Галкін показав, як вони прикрасили свій замок до Нового року. 

Нагадаємо, з грудня 2011 року Алла Пугачова перебуває у шлюбі з шоуменом Максимом Галкіним, з яким виховує двійнят від сурогатної матері. Також у неї є дочка від першого шлюбу Крістіна Орбакайте.

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Автор: Діана Могилєвич