Півзахисник збірної України підписав угоду з лондонцями до 2026 року.

Дружина футболіста, гравця збірної України Олександра Зінченка Влада Седан зворушливо попрощалася з Манчестер Сіті після переходу чоловіка в лондонський Арсенал.

На своїй сторінці в Instagram Влада поділилася з яскравими фото та відео з життя у Манчестері.

"Вперше футболку Сіті я одягла у 2019 році. Тоді мій майбутній чоловік уже був частиною манчестерської родини. Але мені довелося доводити своє місце на трибунах", - згадує Седан.

Дружина Зінченка додала, що цей етап у житті часом був непростим, але він зробив їх сильнішими і запам’ятався багатьма позитивними моментами.

"У Манчестері ми навчилися підіймати трофеї, посміхатися в дощову погоду, приймати удари та бути дорослими. У футболках Сіті ми створили свою сім’ю, тут зробила перші кроки наша донька. Ми зустріли хороших друзів, надійних партнерів і людей, на яких рівняємось. Ми перегортаємо цю сторінку нашого футбольного життя, але не прощаємося. Як журналіст, я ще з більшим інтересом спостерігатиму за тим феноменом, яким є Манчестер Сіті. Тепер я зможу поглянути на це трохи по-іншому. Дякую за все Сіті. Для мене Манчестер назавжди залишиться синім", - написала вона.

Нагадаємо, як писав УНІАН, у це міжсезоння "Ман Сіті" продав Зінченка до "Арсеналу" за 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"

Зінченко перейшов в "Манчестер Сіті" у 2016 році, але спершу був відданий в оренду в нідерландський ПСВ, а в складі "містян" дебютував у жовтні 2017 року.

У складі "Сіті" Зінченко чотири рази ставав чемпіоном АПЛ, чотири рази виграв Кубок англійської ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.

За "Манчестер Сіті" українець зіграв 127 матчів у всіх турнірах, забив два голи і віддав 12 результативних передач.

У 2021 році Зінченко відіграв повністю фінал Ліги чемпіонів проти "Челсі" (0:1). У складі "Сіті" він тоді був визнаний найкращим гравцем матчу.

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