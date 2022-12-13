Володимир Гостюхін, якого публіка знає з багатьох російських фільмів і серіалів, виявився прихильником кровожерливої путінської політики.

Головний герой серіалу "Далекобійники" Володимир Гостюхін перестав спілкуватися з дочкою, яка зараз живе в США, через те, що вона не підтримує кровожерну політику Кремля. З тієї ж причини зв'язки 76-річний актор обірвав і з сестрою-українкою, повідомляють росЗМІ.

Гостюхін назвав сестру "не зовсім здоровою" після того, як вона почала говорити йому правду про звірства російських окупантів.

"Я втратив сестру. Ну, як втратив? Вона не зовсім здорова, вік вже. Вся ця українська пропаганда заморочила їй голову, з нею неможливо розмовляти. Сестра жила в Харкові, у нас досить там родичів. Коли почалася "спецоперація" (так в Росії називають війну, - ред), я надіслав їй листа, і що почалося? Пішла антиросійська мова. У мене була істерика", - цитує Гостюхіна один з пропагандистських Telegram-каналів.

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Хто з російських зірок підтримав війну

Після 24 лютого багато українських знаменитостей почали звертатися до своїх російських колег з проханням розповісти правду про звірства, що відбуваються в Україні. Однак російський бомонд або боїться говорити правду, або засліплений пропагандистськими промовами, оскільки проти вбивств мирних українців висловилися лише одиниці.

Так, окупантів і кровожерну кремлівську політику підтримав Федір Добронравов ("Свати"), Тетяна Кравченко ("Свати"), Олеся Железняк ("Свати"), Філіп Кіркоров, Любов Успенська, Іван Охлобистін ("Інтерни"), Сергій Безруков ("Бригада"), Юлія Чичеріна, Микола Басков і багато інших.

Нагадаємо, головна героїня серіалу "Свати" Тетяна Кравченко зрадила Україну і продовжує виступати на території країни-агресора.

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