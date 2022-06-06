Ще 23 лютого він виголосив пророчі слова.

Український актор комедійного жанру Єгор Крутоголов за день до повномасштабного вторгнення Росії в Україну передбачав війну.

23 лютого 2022 року він дав інтерв'ю програмі "Зірковий шлях", в якому розповів, що потрібно готуватися до війни. За його словами, в ці моменти вся країна повинна об'єднатися і захищати свої землі.

"Схоже, нам всім дійсно потрібно приготуватися, вже бути готовими до того, що нам доведеться захищати свою країну, свою землю. Тут другого бути не може. Я не вірю в те, що дипломати зможуть домовитися і я не вірю в якийсь тиск. Я просто сподіваюся, що нас не залишать проти такого серйозного противника одних", - сказав тоді Крутоголов.

Тоді ж він сказав, що завжди варто сподіватися на краще, але готуватися до поганого.

"У ці моменти, в ці дні країна повинна бути разом. Всі українці повинні діяти заодно. Сподіваємося на краще, але готуємося до найскладнішого варіанту. Такий час, хлопці. Якщо не ми, то ніхто", - додав актор.

Нагадаємо, Крутоголов розповів, які актори "Дизель Шоу" поїхали в РФ і Білорусь.

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