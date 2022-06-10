За словами коміка, це був найстрашніший для нього момент за час війни.

Український актор комедійного жанру Єгор Крутоголов розповів, як в перший тиждень вторгнення РФ в Україну поруч з його будинком впала ворожа ракета.

За словами коміка, в той момент всі його рідні міцно спали. Раптово їх розбудили потужні вибухи. Пізніше з'ясувалося, що був "приліт" в 800 метрах від його будинку на Київщині.

"Ракета прилетіла зовсім поруч - десь 800 метрів, кілометр. Було дуже голосно. Я всіх підірвав і крикнув: "Всі вниз!". Малого за руку тягнув. Було дуже близько, голосно і страшно. Ми під Києвом живемо з білоруського боку, тому було страшно", – згадав актор у програмі "Зірковий шлях".

Також Єгор зазначив, що 24 лютого відчув неймовірний страх за себе, своїх рідних і за майбутнє.

"Перші хвилини, години, коли тебе тріпає. І ти не розумієш, як жити далі і що буде з твоєю сім'єю, куди бігти. Але найгучніше - приліт ракети", - додав він.

Нагадаємо, раніше з'ясувалося, що Єгор Крутоголов напророчив війну за день до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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