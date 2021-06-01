Сопонару показала фото / instagram.com/irinasoponaru
Українська актриса Ірина Сопонару заради нової фотосесії перевтілилася в світову співачку Шакіру.
Відповідний кадр вона оприлюднила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Дівчина постала в кадрі в коричневому топі і штанях з яскравим акцентом на поясі. Крім того, такий наряд прикрашений пір'ям. Також Сопонару доповнила образ декількома аксесуарами у вигляді браслетів і каблучок.
"Вашій увазі Шакіра у виконанні Сопонару", - з гумором підписала фото актриса.
"Ірина Шакірівна", "тТи таки Шакіра", "Супер", - пишуть шанувальники.
Сопонару показала фото / instagram.com/irinasoponaru
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