Ірина Сопонару приміряла на себе образ світової співачки.

Українська актриса Ірина Сопонару заради нової фотосесії перевтілилася в світову співачку Шакіру.

Відповідний кадр вона оприлюднила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Дівчина постала в кадрі в коричневому топі і штанях з яскравим акцентом на поясі. Крім того, такий наряд прикрашений пір'ям. Також Сопонару доповнила образ декількома аксесуарами у вигляді браслетів і каблучок.

"Вашій увазі Шакіра у виконанні Сопонару", - з гумором підписала фото актриса.

"Ірина Шакірівна", "тТи таки Шакіра", "Супер", - пишуть шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич