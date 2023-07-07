Актриса, ймовірно, "загреміла" до лікарні.

Українська актриса Дар'я Петрожицька налякала фанів. Зірка серіалу "Папік" зникла із соцмереж, а потім пояснила, чому ж не відповідає на повідомлення.

Як виявилося, Петрожицька опинилися під крапельницею. Ймовірно, актриса перебуває у лікарні.

"Вибачте, що не відповідаю. Трошки пізніше знову буду на зв'язку", - написала вона та показала фото з крапельницею.

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Втім, актриса запевнила, що з нею все добре. Що саме трапилося з Петрожицькою - залишається загадкою. Але актриса не вийшла у Stories навіть сьогодні, майже за добу після фото з крапельницею.

Через це фани вже почали писати на сторінці Петрожицької. Вони намагаються з'ясувати, чому актриса "зникла" та що з нею сталося.

Хто така Дар'я Петрожицька

Українській актрисі 32 роки. Вона знімалася у багатьох серіалах, проте найбільшу славу Петрожицькій принесла головна роль у мелодрамі "Папік". Там вона зіграла дівчину Лізу, яка "полює" на літніх чоловіків з товстими гаманцями.

Нині актриса виступає у театрі та активно гастролює Україною. На початку повномасштабної війни РФ проти нашої країни Петрожицька виїжджала за кордон, проте повернулася додому у лютому 2023 року.

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