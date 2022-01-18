Родичі зірки фільму "Іван Васильович змінює професію" забрали всі речі артиста, нібито він більше не повернеться.

Відомий радянський і російський актор Леонід Куравльов, якого у важкому стані госпіталізували з коронавірусом, опинився на межі смерті і його сім'я це розуміє. Родичі зірки фільму "Іван Васильович змінює професію" вивезли його речі з будинку престарілих, де він перебував до цього.

Ніхто не знає, чи зуміє Куравльов вижити, передає російське видання "СтарХит".

Навіть якщо актор зуміє впоратися з хворобою та її наслідками, а лікарі врятують його життя, подальша доля зірки радянських фільмів дуже туманна. Вся річ у тому, що кімната в пансіонаті для людей похилого віку, де до госпіталізації жив Куравльов, спорожніла. Сім'я вивезла всі речі артиста, тому зовсім неясно, чи вірять родичі актора в його одужання.

"Ми, звичайно ж, чекаємо його і готові прийняти назад в будь-який момент. Але це буде залежати від стану здоров'я Куравльова і того, що він захоче сам", — прокоментували "СтарХіту" в приватній установі, де жив Куравльов.

Зараз про стан актора нічого не повідомляється. За версією ЗМІ, сім'я артиста вже готова до його смерті, тому і забрала всі його речі заздалегідь. Однак є шанс, що насправді родичі просто вирішили забрати Куравльова додому після того, як його випишуть з лікарні, якщо диво все ж станеться.

Стан Леоніда Куравльова: що відомо

11 січня з'явилася інформація про те, що зірку фільму "Іван Васильович змінює професію" госпіталізували, він був у важкому стані.

Після цього стало відомо, що актор радянського кіно Куравльов втрачає пам'ять.З'явилися подробиці про його хворобу. Артисту вставили трубку в шлунок, бо він не може самостійно їсти.

17 січня повідомлялося, що у 85-річного артиста почалося велике ураження легенів, йому стає все гірше. Площа ураження легень за тиждень зросла з п'яти-десяти відсотків до 25-35 відсотків.

Хто такий Леонід Куравльов

У кіно дебютував студентом, зігравши солдата-сапера Морозова у фільмі Андрія Тарковського та Олександра Гордона"сьогодні звільнення не буде..."

Куравльов в кінці 1990-х років вів на програму "Світ книг з Леонідом Куравльовим", в якій розповідалося про книжкові новинки. Знімався в багатьох радянських фільмах.

У 2014 році Куравльов підписав звернення діячів культури Російської Федерації на підтримку політики президента РФ в.Путіна в Україні і в Криму. Був внесений до бази"Миротворець".