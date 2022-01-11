Радянський і російський актор Леонід Куравльов напередодні Різдва потрапив до лікарні. Там йому зробили тест на коронавірус, і він виявився позитивним.
Зараз актор перебуває в реанімації, до нього підключена киснева маска. Попри те, що лікарям вдалося збити температуру, його стан оцінюється як важкий. Більш того, у Куравльова вражені легені.
Син артиста заявив у коментарі ТАСС, що лікарі дають позитивні прогнози на одужання його батька.
До слова, до госпіталізації Куравльов знаходився в одному з московських пансіонатів для літніх людей.
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У кіно дебютував студентом, зігравши солдата-сапера Морозова у фільмі Андрія Тарковського та Олександра Гордона "Сьогодні звільнення не буде..."
Куравльов - яскраво виражений характерний актор. Наприкінці 1990-х років вів на телеканалі "РТР" програму "Світ книг з Леонідом Куравльовим", в якій розповідалося про книжкові новинки.
У 2014 році Куравльов підписав звернення діячів культури Російської Федерації на підтримку політики президента РФ В.В. Путіна в Україні і в Криму. Був внесений до бази "Миротворець".