Актриса і співачка Анна Трінчер нерідко радує своїх шанувальників відвертими фотографіями. Зараз вона вирішила похвалитися результатами схуднення, опублікувавши знімок в прозорій спідній білизні кольору хакі.
Судячи з інтер'єру на задньому плані, Анна зробила це фото вдома.
Також зірка розповіла у себе в Instagram-stories, що за майже два місяці помітно схудла. За словами актриси, вона не дуже часто ходила в спортивний зал.
Допомогло те, що вона звернулася до ендокринолога, здала аналізи і почала пити препарати для нормалізації обміну речовин.
Також Анна виклала ще одне цікаве фото: на ньому зірка серіалу "Школа" в чорній обтягуючій спідниці й чорному топі сфотографувалася в дзеркало.
Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер в шовковому костюмі блиснула пишними грудьми.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Найкрасивішою жінкою 2022 року стала кореянка: як вона виглядає
- Групі "Бі-2" хочуть заборонити в'їзд до Росії
- Внучка Софії Ротару у" відкритому " ТОПі зганьбилася під час прогулянки (фото)
- Онук Ротару опублікував фото з Франції після невдалої спроби втекти до Молдови (фото)