Відверті фотографії - не рідкість в її блозі.

Актриса і співачка Анна Трінчер нерідко радує своїх шанувальників відвертими фотографіями. Зараз вона вирішила похвалитися результатами схуднення, опублікувавши знімок в прозорій спідній білизні кольору хакі.

Судячи з інтер'єру на задньому плані, Анна зробила це фото вдома.

Також зірка розповіла у себе в Instagram-stories, що за майже два місяці помітно схудла. За словами актриси, вона не дуже часто ходила в спортивний зал.

Допомогло те, що вона звернулася до ендокринолога, здала аналізи і почала пити препарати для нормалізації обміну речовин.

Також Анна виклала ще одне цікаве фото: на ньому зірка серіалу "Школа" в чорній обтягуючій спідниці й чорному топі сфотографувалася в дзеркало.

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер в шовковому костюмі блиснула пишними грудьми.

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