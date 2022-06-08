Арам Арзуманян зазначив, що було дуже страшно.

Український актор Арам Арзуманян розповів, як російські окупанти обстріляли його житловий комплекс з "Градів". У цей момент він знаходився вдома, тому йому було дуже страшно.

"Було дуже страшно. І звук, і вибух. Я не розбираюся в цьому, але хлопці військові сказали, що це був "Град". У під'їзді вибило скло осколками, але в квартирі все нормально", - розповів Арзуманян у програмі "Зірковий шлях".

Він додав, що з початку повномасштабної війни в Україні він зайнявся волонтерством, перший час разом з сусідами патрулював свій район, а також дає концерти для українських військових, щоб підняти їх бойовий дух.

Нагадаємо, раніше дружина Юрія Ткача розповіла про найстрашнішу ніч під час обстрілу. За словами Вікторії, ніч у Вінниці стала для неї найстрашнішою. О третій годині пролунала сирена. У вікні вона побачила заграву, яка з'являється в результаті обстрілів. Тоді вона зрозуміла, що спускатися в укриття пізно, тому вирішила прикрити дочку своїм тілом.

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