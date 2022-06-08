Вікторія Ткач згадала, як ворожі ракети цілилися в телевежу у Вінниці.

Дружина коміка Юрія Ткача - Вікторія - згадала, як вночі під час обстрілу закривала своїм тілом їх маленьку дочку Лізу.

Дівчина розповіла, як через місяць війни вони вирішили відвезти дочку в Болгарію, щоб убезпечити її від війни в Україні. Дорогою вони зупинилися у Вінниці. Знайомі сказали їм, що в цьому місті спокійно, але все виявилося інакше.

За словами Вікторії, ніч у Вінниці стала для неї найстрашнішою. О третій годині пролунала сирена. У вікні вона побачила заграву, яка з'являється в результаті обстрілів. Тоді вона зрозуміла, що спускатися в укриття пізно, тому вирішила прикрити дочку своїм тілом.

"Я її просто накрила собою. Пролунав вибух, після якого ми вибігли в коридор. Я вийшла на балкон, щоб подивитися, що з машинами. Виходжу і бачу, як летить друга ракета і лунає другий вибух. Це тоді у Вінниці вони цілилися в телевізійну вежу, а ми були від неї менш ніж за два кілометри. Це було дуже страшно!" - розповіла Вікторія в програмі "Зірковий шлях".

Але їй таки вдалося вивезти дочку в Болгарію. При цьому дівчина планує незабаром повернутися додому.

Нагадаємо, раніше Юрій Ткач крізь сльози розповів про загиблих на війні друзів.

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