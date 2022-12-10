Артистка зізналася, що до 20 років зовсім не контролювала своє харчування і їла шкідливу їжу. Також у неї був абсолютно інший стиль.

Сьогодні Анна Кошмал - популярна українська актриса. Широку популярність їй принесла роль в серіалах "Свати", "Село на мільйон", "Хазяйка" та інших. Знаменитість веде свій Instagram-блог, де розповідає про життя, закадрові моменти і своє непублічне минуле. Зараз Аня поділилася фотографіями часів юності і розповіла дещо про себе.

"Мало хто знає, але в підліткові роки я і жіночність були майже несумісними речами. Я танцювала хіп-хоп, брала участь в батлах і навіть перемагала. Я носила широкі штани і одягалася на секонді", - поділилася знаменитість.

Кошмал додала, що за останні роки змінився не тільки її імідж, а й духовний стан. Наприклад, раніше вона взагалі не замислювалася про свій раціон, а також боялася бути на самоті.

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"До 20 років я взагалі не замислювалася про те, що я їм і як це впливає на моє здоров'я і свідомість. Я могла з'їсти кілька шоколадок в день, вживала занадто жирну їжу або навпаки морила себе голодом. А ще я постійно потребувала компанії. Мені здавалося тільки самотні невдахи можуть проводити час, ходити в кіно або кафе наодинці. Крізь роки все кардинально змінилося і я теж змінилася і внутрішньо, і зовні", - висловилася іменита актриса.

Анна Кошмал в юності: фото

Зараз вона стала веганом і дуже прискіпливо ставиться до всього, чим харчується. Також вона знайшла і прийняла свою жіночність, сексуальність, витонченість.

Нагадаємо, зірка "Сватів" Анна Кошмал показала рідкісне фото чоловіка.

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