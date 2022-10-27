Анна Саліванчук кардинально змінила свою позицію після повномасштабного вторгнення. Зірка також перейшла на українську мову.

Відома українська актриса Анна Саліванчук, яка знімалася в серіалах "Свати", "Одного разу під Полтавою", "Нереальний КОПець" та інших розповіла про те, що їй соромно за позицію після 2014 року. Аня шкодує, що неправильно сприймала і недооцінювала ту війну, яку РФ розв'язала на Сході. Цим вона поділилася в інтерв'ю "ЖВЛ".

"Мені соромно, що 8 років тому я не прийняла цю війну. Я далі одягала російську форму, далі знімала кадр українською, кадр російською, я заробляла гроші, я отримувала задоволення від того, що я в кадрі", - сказала Анна.

Однак Саліванчук підкреслює, що її життя і позиція після 24 лютого дуже змінилася. Зараз вона повністю перейшла на українську мову і відмовляється від співпраці з зірками РФ. Каже, що так буде і надалі.

Також війна вплинула на її стан в цілому. Анна зізнається, що не може знайти в собі сили.

"Зараз я вранці встаю, а у мене сил вже немає. Мені немає звідки брати ту енергію... Я вже не витримувала, не справлялася сама з собою. У мене апатія страшна почалася, просто нічого не хочу. Кожен день відбувається якийсь жах, і ти просто не можеш", - додала зірка.

Щоб якось врятуватися, вона пішла до психолога. Актриса сказала, що зміни вже відчула.

Нагадаємо, раніше зірка "Сватів" розповіла, як її ледь не "надули" шахраї з гуманітаркою.

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