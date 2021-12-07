Чоловік також назвав причину розставання з коханою.

Актор і учасник шоу "Танці з зірками" Олексій Суровцев поділився з шанувальниками в Instagram несподіваною новиною.

На своїй сторінці в соцмережі він опублікував чорно-біле фото з коханою і відомою бодібілдершею Анною Скворцовою й оголосив про розставання з дівчиною.

Читайте також"Танці з зірками": як минулий інший ефір шоу, присвячений коханню (відео)"Дякую тобі за все. За те, що дбала, кохала. За те, що божеволіли разом. Але ми так і не навчилися дивитися в одному напрямку, а дивилися один на одного. Не навчилися розуміти і підтримувати... " - написав Суровцев.

Їхні стосунки він порівняв з американськими гірками і попросив своїх дописників не ставити дурні питання.

"Екстремальні американські гірки закінчилися, тому що один з нас не зміг цього витримати і захотів зійти. Будь щаслива. Від душі... " - підсумував Олексій.

Олексій Суровцев: що про нього відомо

Суровцев знімається в українських серіалах - "Слід", "Коп". Також він триразовий чемпіон України зі стриптизу.

Олексій був учасником шоу "Танцюють всі", а в 2021 році взяв участь у проекті "Танці з зірками". Він пішов після четвертого ефіру.

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Автор: Ольга Робейко