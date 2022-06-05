Не всі українські знаменитості готові показувати своє житло, але є ті, хто пускає в свій будинок журналістів.

Хтось зі знаменитостей тримає своє особисте життя за сімома замками, а хтось з радістю ділиться хорошими новинами, влаштовує посиденьки і навіть пускає у свій будинок гостей.

Пропонуємо вам дізнатися, який вигляд мають будинки українських зірок.

Оля Полякова

Оля Полякова - одна з тих, хто з радістю пускає у свій будинок журналістів. Вона неодноразово проводила екскурсії по своєму маєтку. Так, у неї є город, басейн, простора галявина, а в самому будинку її улюблене місце - це, мабуть, кухня. Співачка дуже любить готувати. Більш того, вона самостійно виробляє сир. З початку пандемії зірка почала ділитися секретами приготування різних страв, тому який вигляд має її кухня - не секрет.

Також відомо, що в будинку є кілька поверхів. У неї та чоловіка дві окремі спальні. За словами Полякової, вона звикла спати в повній тиші. Варто відзначити і те, що на території маєтку у співачки є міні-ферма, де живуть різні тварини.

Настя Каменських і Потап

Настя Каменських і Потап живуть за Києвом в розкішному будинку. Вони не приховують своє житло. Більш того, подружжя часто знімають TikTok-ролики і блоги для YouTube-каналу Насті саме у своєму будинку.

Відомо, що Каменських дуже любить домашній затишок. Тому вона частенько щось змінює в будинку і дуже прискіпливо ставиться до предметів інтер'єру. Відомо, що співачка дуже любить проводити час вдома, особливо займатися спортом в холі.

Тіна Кароль

Тіна Кароль живе в триповерховому будинку під Києвом. Її ділянка знаходиться біля лісу. Співачка неодноразово говорила, що в її будинку є затишний куточок, в якому вона створює музику. Таким чином вона відволікається від усіх проблем.

Цікаво, що Кароль також любить висаджувати город. У неї ростуть різні ягоди і овочі, якими вона із задоволенням пригостила Катю Осадчу, коли та прийшла до неї в гості.

Катя Осадча та Юрій Горбунов

Зіркове подружжя Катя Осадча і Юрій Горбунов живуть по сусідству з Каменських і Потапом. У них розкішний просторий будинок, в якому вони люблять проводити час, зустрічати гостей і, звичайно, грати зі своїми дітками.

Відомо, що на території будинку є басейн. Ймовірно, подружжя дуже люблять плавати, тому вони завжди у відмінній фізичній формі.

Влад Яма

Хореограф Влад Яма також один з тих, хто не боїться показувати свій будинок. Цікаво, що під час ремонту вони з дружиною Ліліаною прийняли дуже незвичайні рішення з благоустрою. Будинок прямо-таки "просякнутий" інноваціями і новітніми технологіями. Який вигляд він має - дивіться прямо зараз.

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