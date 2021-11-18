Юрій Горбунов, Святослав Гринчук та Тімур Мірошниченко переконані, що бути татом – це надважлива місія чоловіка.

Продюсер, ведучий "Танці з зірками" Юрій Горбунов, ведучий "Твій день" Тімур Мірошниченко та ведучий ТСН Святослав Гринчук розповіли, як відреагували на новину, що стануть батьком та чи виник в них страх, чим батькове виховання відрізняється від материнського та як проводять час зі своїми дітьми.

Ексклюзив опублікували в спеціальному випуску журналу "Наталі.Kids".

Юрій Горбунов, переможець нагороди "Тато року 2019", разом з дружиною Катею Осадчою виховує двох синів – 4-річного Івана та Данила, котрий народився у серпні цього року. Для Юрія бути татом - це суцільне щастя, на яке він дуже чекав, планував та мріяв.

"Ми намагаємось вихідні всі проводити разом. У нас завжди вечірні прогулянки на велосипедах з Іваном. Тепер ще з візочком Данила. До того, як Київ потрапив до червоної зони, ми часто на вихідні їздили до дитячого містечка професій в один із ТРЦ. На карантині не ходимо. В цьому ТРЦ є різні атракціони щодо майбутніх професій. Діти можуть бути і пожежниками, і лікарями, і поліціянтами, і навіть порушниками, ким завгодно. От Іван страшенно це любить. Там іноді проводимо всі вихідні. І тому ці його бажання: "Давай, поїдемо на вихідні в ТРЦ - це святе", - поділився ведучий.

Ведучий ТСН на "1+1" Святослав Гринчук разом з дружиною Христиною виховує 4-річну донечку Дзвінку, про народження якої відреагував досить забавно. Дружина досі йому це пригадує.

Читайте такожНастя Каменських попрощалася з минулим у новій пісні з молодим співаком (відео)"Христина із мене кепкує через це. Коли вона сказала, що вагітна - моє перше слово було: "Цікаво!", Але це правда - перш за все стало дуже цікаво. Як це буде? Чи складно, чи весело? Чи так, як розповідають друзі та показують фільми? Якою буде ця дитина, як ми даватимемо собі раду з новою роллю. Що вдасться вкласти у малюка? Просто прийшло усвідомлення довжелезного і непередбачуваного квесту, який тепер маємо пройти", - розповів Гринчук.

За словами ведучого ранкових новин ТСН, в його сім’ї є певний розклад дня, якого вони намагаються дотримуватись, а також цікава традиція на святкування дня народження доньки.

"Дзвінка вже його добре знає й обурюється, коли, наприклад, перед обіднім сном не чує своєї "законної" казки. А перед тим як лягти спати ввечері - ми обговорюємо яким був її день сьогодні: що запам'яталося, що вдалось, що сподобалось. Щороку на її день народження організовуємо їй фотосесію, аби потім мати згадку і порівнювати, як вона змінювалась із плином часу. Також дружина щороку дарує їй маленький дзвіночок. Доньку звати Дзвінка, тож це символічно. Скоро назбираємо непогану колекцію", - сказав Гринчук.

Тімур Мірошниченко, який в цьому році отримав нагороду "Тато року 2021" разом з дружиною Інною виховує 3-річну доньку Мію та сина Марко, якому у січні виповниться 2 роки. Ведучий переконаний, що чоловіки можуть займатися абсолютно всіма обов’язками по вихованню дітей. І в його сім’ї саме так.

"У нас ніколи з дружиною не було розподілення обов’язків на жіночі та чоловічі. Все, що завгодно, що не залежить від фізіології, я робив з перших днів появи на цей світ і Мії, і так само Марко. Зараз взагалі, коли дружина пішла на нову роботу і йде о 5 ранку з дому, то зранку всіх зібрати до садочка, нагодувати, одягти чи звечора вкласти спати, тому що дружині треба раніше лягти, спокійно роблю я. І нічого страшного в цьому точно нема", - зазначив Мірошниченко.

Сімейною традицією у Тімура Мірошниченко є подорожі. Разом з дружиною та з обома своїми дітьми на перших місяцях їхнього життя кудись літали, подорожували. Мія вперше полетіла, коли їй було півтора місяця, а Марко полетів, коли йому було три тижні.

Але, як зазначив ведучий, зараз, через пандемічний період та щільні графіки, різні зйомки та заходи не вдається, можливо, в повному обсязі проводити час з дітьми у подорожах, як би їм цього хотілося. Та родина Мірошниченко не сумує, адже затишні сімейні вечори з настільними іграми, переглядами улюблених фільмів та піцою - ніхто не відміняв, а перед сном обов’язково читання казок Мії та Марко.

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Автор: Діана Могилєвич