Ольга Прокоф'єва потрапила до лікарні через коронавірус.

Російську актрису Ольгу Прокоф'єву госпіталізували через коронавірус, оскільки домашнє лікування їй не допомогло.

Відомо, що коронавірус у неї виявили 28 вересня. За даними Telegram-каналу "Mash", актриса відчувала слабкість, а також у неї почався кашель. Виписані лікарями препарати їй не допомогли, і Прокоф'євій стало гірше.

Актрису сьогодні забрали по "швидкій" в лікарню. Лікарі почули хрипи і відправили на томографію грудної клітини. Виявилося, що у неї легкий ступінь ураження організму інфекцією.

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Ольга Прокоф'єва - радянська і російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації (2001).

Стала відомою після виконання однієї з головних ролей в популярному ситкомі "Моя прекрасна няня" (2004-2008). У 2007-2009 роках вела програму "Домашні казки" на телеканалі "Домашній". У 2017 році стала однією з співведучих програми "Суботній вечір" на телеканалі "Росія-1". У 2020 році стала постійною учасницею телегри "П'ятеро на одного".

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Автор: Діана Могилєвич