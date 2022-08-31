У Росії на актрису Христину Асмус, яка прославилася роллю в серіалі "Інтерни", склали адміністративний протокол за те, що вона нібито "дискредитувала російських військових". Про це пишуть росЗМІ.
У протоколі йдеться про те, що Асмус "розмістила текстову публікацію в соціальній мережі, спрямовану на негативне ставлення до проведеної військової операції". Однак про яку саме публікацію йдеться - не уточнюється.
Можливо, це пов'язано з її публікацією в Instagram від 24 лютого 2022 року, де було сказано: "Страх і біль. Молю, зупиніть все це. Ні війні".
Відповідно до санкції статті, Асмус може заплатити штраф від 30 до 50 тисяч рублів (18-30 тисяч гривень).
Як пише meduza, представник Христини Асмус Валерія Уварова заявила, що нічого не чула про протокол.
"Коментувати тут нічого, вперше чую. Христина Ігорівна зараз в експедиції", - сказала Уварова.
Нагадаємо, в мережі з'явилися фото постарілої Варі з "Інтернів".