На актрису Христину Асмус склали протокол. Тепер, швидше за все, на неї чекає штраф.

У Росії на актрису Христину Асмус, яка прославилася роллю в серіалі "Інтерни", склали адміністративний протокол за те, що вона нібито "дискредитувала російських військових". Про це пишуть росЗМІ.

У протоколі йдеться про те, що Асмус "розмістила текстову публікацію в соціальній мережі, спрямовану на негативне ставлення до проведеної військової операції". Однак про яку саме публікацію йдеться - не уточнюється.

Можливо, це пов'язано з її публікацією в Instagram від 24 лютого 2022 року, де було сказано: "Страх і біль. Молю, зупиніть все це. Ні війні".

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Відповідно до санкції статті, Асмус може заплатити штраф від 30 до 50 тисяч рублів (18-30 тисяч гривень).

Як пише meduza, представник Христини Асмус Валерія Уварова заявила, що нічого не чула про протокол.

"Коментувати тут нічого, вперше чую. Христина Ігорівна зараз в експедиції", - сказала Уварова.

Нагадаємо, в мережі з'явилися фото постарілої Варі з "Інтернів".

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