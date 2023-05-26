26 травня артистка випустила нову композицію, яка отримала назву "Янгол".

Українська співачка Злата Огнєвіч представила пісню під назвою "Янгол". Вона заспівала про почуття до чоловіка, який зараз перебуває на війні, і який перестав виходити на зв'язок.

У кліпі виконавиця показала, як чекає на повідомлення від коханого, як пакує посилки військовим на фронт, а також "засвітила" свою сім'ю. У зйомках взяли участь батьки Огнєвіч, а також її сестра зі своїм чоловіком. Саме в кліпі Злата показала, що її сестра чекає на первістка. Шанувальникам виконавиця продемонструвала зворушливий момент, коли вона разом з сім'єю збирається, щоб зателефонувати по відеозв'язку татові - чоловік зараз на фронті виконує роль військового хірурга.

"Ці короткі розмови з батьком повертають нас в той час, коли ми збиралися всією сім'єю вдома і ніхто навіть не міг уявити, що скоро це стане чимось неможливим. Так сьогодні живуть сотні тисяч сімей по всій нашій країні і тільки віра дає сили продовжувати боротися і чекати, молитися за наших ангелів", - прокоментувала свою роботу Огнєвіч.

Також артистка ініціювала великий збір коштів, в результаті якого буде придбаний апарат МРТ в один з госпіталів Донецької області.

Злата Огнєвіч - Янгол: кліп

Нагадаємо, Осадча, Огнєвіч та інші зірки відреагували на нічний обстріл Києва.

Вас також можуть зацікавити новини: