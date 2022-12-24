Підписники зацікавилися параметрами співачки, і вона вирішила відверто відповісти на їхні запитання.

Відома українська співачка Злата Огнєвіч часто спілкується зі своїми підписниками в Instagram. Вона охоче відповідає на всі їхні запитання. Зараз у зірки запитали про те, чим вона харчується і скільки важить, адже в кадрі вона має мініатюрний і дуже стрункий вигляд.

Так, Огнєвіч вирішила показати вміст холодильника. Судячи з кадрів, у неї є яйця, цибуля, масло, капуста, горішки, а також майонез. Зірка підкреслила, що майонез не вживає на постійній основі, але нещодавно вирішила приготувати улюблений салат з дитинства, і додала туди цей "заборонений продукт".

Щодо своїх параметрів співачка відповіла так:

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"Зазвичай я ношу S, або XS. Але якщо хочеться супер oversize, я вибираю L, йду в чоловічий магазин, купую там собі худі, тому що таких худі ви в жіночому точно не знайдете".

Своєї ваги Злата не знає, бо давно не зважувалася. Але помітила, що улюблений одяг став для неї занадто великим. Це не дивно, адже через стрес останній рік вона харчується двічі на день.

"Я не знаю, скільки я важу, але точно можу сказати, що всі мої джинси, штани дуже вільні на мені. Вже не вистачає дірочок на поясі, щоб його затягувати, тому що джинси спадають. Мій організм реагує на стрес так. Майже рік я їм двічі на день. Я спочатку якось про це переживала, а потім забила на це все. І думаю, що це краще, ніж заїдати стрес, їсти по шість разів, як мої друзі це роблять", - резюмувала Злата.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч відповіла, чи є на "Холостяку" сценарій.

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